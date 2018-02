Es ist keine leichte Zeit an den Märkten. Die Börsen mussten zu Wochenbeginn einen heftigen Crash verkraften. Dementsprechend ging es für viele Aktien deutlich nach unten. Michael Proffe von Proffe Invest Inc. bleibt in solchen Phasen gelassen. Der Trendfolger weiß, dass gerade durch Crashs interessante Kaufchancen entstehen. Das gilt auch für drei absolute Schwergewichte aus den USA. Die Rede ist von Alphabet, Apple und Amazon. Für die Aktien von Alphabet und Apple ging es zuletzt kräftig nach unten. Der Kurs von Amazon dagegen zeigte sich vom jüngsten Crash unbeeindruckt.