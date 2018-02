Verglichen mit dem Vorjahreswert weitete Tesla den Verlust im letzten Quartal per Ende Dezember von 121 Millionen auf 675 Millionen US-Dollar aus. Marktbeobachter hatten jedoch ein noch schlechteres Ergebnis erwartet - am Markt kamen die Zahlen relativ gut an. Teslas Umsatz legte um 44 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zu - das war ebenfalls mehr, als an der Wall Street erwartet worden war. 2018 dürften die Ausgaben noch einmal steigen, warnte Musk Investoren in einem Brief an die Aktionäre. Der Großteil der Investitionen werde neben der Autoproduktion für die Herstellung von Batterien sowie für neue Tesla-Läden, Service-Center und Ladestationen benötigt.

Technisch präsentiert sich die Tesla-Aktie seit dem Kursanstieg über die zentrale Hürde von rund 300,00 US-Dollar im April 2017 in einer neutralen Seitwärtsspanne zwischen ...

