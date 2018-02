Geely gehört zu den neuen Stars der chinesischen Autoindustrie und hat ambitionierte Wachstumspläne. Auf dem CAR-Symposium sind die Chinesen daher besonders gefragt.

Das Thema liegt in der Luft, darf aber irgendwie doch kein Thema sein. Schon seit Tagen geht das Gerücht an den Finanzmärkten um, der chinesische Autohersteller Geely stehe unmittelbar vor dem Einstieg beim deutschen Konkurrenten Daimler. Zwischen drei und fünf Prozent der Anteile könnten die Chinesen am freien Markt aufkaufen.

Carl-Peter Forster ist jemand, der dazu eigentlich etwas sagen könnte. Der frühere Opel-Chef und BMW-Vorstand sitzt im Aufsichtsrat von Geely. Dort, wo solch wichtigen Dinge wie der Einstieg bei einem bedeutenden Wettbewerber besprochen werden. Doch Forsters Antwort fällt ziemlich knapp aus. Die Gerüchte um den Einstieg bei Daimler seien "reine Spekulation", sagt er auf dem CAR-Symposium der Universität Duisburg-Essen. Er könne sich dazu überhaupt nicht äußern.

Auch bei seinem Vortrag auf dem wichtigen Branchentreffen in Bochum lässt Forster das Wort Daimler kein einziges Mal fallen. Stattdessen geht es um die wirtschaftliche Erfolge und die Zukunftspläne von Geely. Des chinesischen Automobilherstellers, den in Europa inzwischen jeder ziemlich ernst nimmt und über den niemand mehr schmunzelt.

Carl-Peter Forster schwärmt vor allem von Li Shufu, dem Geely-Gründer. "Er besitzt einen faszinierenden unternehmerischen Geist", sagt der frühere BMW-Vorstand über seinen aktuellen Chef. Irgendwann in den 1990er-Jahren hatte sich Li dazu entschieden, sich von der Kühlschrankproduktion zu verabschieden und auf Autos zu setzen.

Inzwischen gehört Geely zu den führenden privaten Automobilherstellern ...

