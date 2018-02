Frankfurt - Der Dezember brachte eher schwache Konjunkturindikatoren für Deutschland, so die Analysten der DekaBank. Eine rückläufige Produktion in der Industrie und im Bau, sinkende Einzelhandelsumsätze und ein "nur" leichtes Plus bei der deutschen Ausfuhr. Immerhin: Die Auftragseingänge hätten geglänzt.

