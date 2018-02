Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der CSU-Parteivorstand hat einstimmig für den am Vortag von CDU, CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag votiert. Das gab CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei einer Pressekonferenz in München bekannt. Am Vortag hatte bereits die CSU-Landesgruppe nach seinen Worten ein "einhelliges Votum" für den Vertrag abgegeben. Nun steht noch eine Billigung der CSU-Landtagsfraktion aus, die als sicher gilt. Dobrindt betonte, dass die CSU "jetzt mit schneller Dynamik Klarheit schafft, dass Fraktion und Partei zu diesen Vereinbarungen stehen".

CSU-Chef Horst Seehofer, der in der neuen großen Koalition Innenminister in einem erweiterten Ministerium werden soll, sprach von einer "harmonischen Sitzung" des Parteivorstandes. "Höchste Zufriedenheit" habe in dem Gremium mit der bei den Verhandlungen in Berlin vereinbarten Ressortverteilung geherrscht, bei der die CSU neben dem "Innenministerium erweiterter Art" das Verkehrs- und das Entwicklungsministerium erhalten habe. Über die Personalien und weitere Verfahren für die künftige Aufstellung der CSU solle am 5. März entschieden werden, wenn das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides vorliege. "Wenn die SPD dem zustimmt, dann kommt eine sehr schnelle Regierungsbildung noch vor Ostern", sagte er.

Seehofer hob die Bedeutung des Themenkomplexes "Heimat" hervor, für die das Innenministerium künftig zuständig sein soll. "Für uns führt Politik für die Heimat zusammen und nicht auseinander." Als Innenminister wolle er bei der Migration dafür sorgen, dass an den Grenzen "schnell und rechtsstaatlich" entschieden werde, kündigte er an.

Der CSU-Chef betonte, er wäre auch Finanzminister geworden, wenn der Zugriff darauf möglich gewesen wäre. "Ich hätte auch das Finanzministerium, das war unsere erste Priorität, übernommen", sagte Seehofer. In der Koalitionsvereinbarung sei es aber gelungen, "Sicherheitslinien" einzuziehen, sodass weiter die Stabilität im Mittelpunkt stehe, trat er Befürchtungen entgegen, dass durch ein künftig SPD-geführtes Finanzministerium die Ausgabendisziplin leide.

February 08, 2018

