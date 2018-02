München - Die Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe hat ihr umfassendes Serviceangebot für Anleger weiter ausgebaut, so Fonds Laden in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Neben FondsSuperMarkt, eine der führenden unabhängigen Fondsplattformen im Internet, bietet das Unternehmen in den Fonds Läden in Frankfurt, Miltenberg, München, Regensburg und Stuttgart auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Beratung rund um das Thema Geldanlage mit Investmentfonds an. Einer der Beratungsschwerpunkte ist das Thema Altersvorsorge für die Generation 50 plus. Das über die Fonds Läden betreute Kundenvermögen ist 2017 dynamisch gewachsen. Insgesamt stieg das betreute Kundenvermögen der Gruppe 2017 auf über 420 Mio. Euro. Auch die Kundenzahl hat sich 2017 auf mehr als 7.000 vergrößert, mit steigender Tendenz.

