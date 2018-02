Köln - Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut stark gewachsen, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Volumen, das die Gesellschaft in Publikumsfonds verwaltet, ist in 2017 um rund 40 Prozent auf über 3 Milliarden Euro gestiegen. Grund für das starke Wachstum ist die hohe Nachfrage nach spezialisierten Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern anbietet. Gleichzeitig hat der Kölner Asset Manager sein institutionelles Geschäft um die Beratung freier Mandate und Master-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Master-KVGen) erfolgreich erweitert.

