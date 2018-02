Hamburg - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH konnte das verwaltete Vermögen in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur 2017 erneut steigern, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...