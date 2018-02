Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest zeigt weshalb gerade bei spekulativen Investments, wie den Kryptowährungen die Charttechnik hilfreich ist, weshalb der Bitcoin nach dem Crash jetzt weiter steigen kann und was bei Dax, Dow Jones, und am Devisenmarkt in Zukunft zu erwarten ist. Außerdem gilt es gerade jetzt Vorsicht walten zu lassen, denn der Volatilitäts-Index verzeichnet heftige Anstiege. Robert Rethfeldvon Wellenreiter Invest erklärt die Ursachen und Folgen für den Gesamtmarkt.