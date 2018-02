Unicredit legt gute Zahlen für 2017 vor, die Analysten sind zufrieden. Auch die große Bank Intesa Sanpaolo steigert den Gewinn.

"Wir haben alle Ziele erreicht und sind dem Plan voraus", meldete Unicredit-CEO Jean Pierre Mustier zufrieden am Donnerstag bei der Vorlage des Ergebnisses für 2017. Die italienische Großbank erwirtschaftete erstmals wieder schwarze Zahlen und erzielte einen Nettogewinn von 5,5 Milliarden Euro. Im Jahr davor musste sie noch einen Verlust von 11,8 Milliarden Euro verbuchen. Das vierte Quartal 2017 sei dank Zuwächsen im Zins- und Provisionsgeschäft mit einem Nettogewinn von 801 Millionen Euro das beste Schlussquartal seit zehn Jahren gewesen, sagte Mustier. 2017 sei das "Jahr der Wende" gewesen.

Der Franzose, der seit Sommer 2016 an der Spitze der HVB-Mutter in Mailand steht, hat vor einem Jahr eine Kapitalerhöhung von 13 Milliarden erfolgreich durchgezogen und setzt sein Umbauprogramm "Transform 2019" nun konzise durch. "Wir sind mit der Umsetzung der gesteckten Ziele dem Plan voraus", sagte Mustier in Mailand, "und auf dem richtigen Weg, um Unicredit zu einer gewinnenden paneuropäischen Bank zu machen". Mustier will laut Strategieplan bis 2019 eine Eigenkapitalrendite von neun Prozent erreichen.

An der Börse zog die Aktie nach Vorlage der Zahlen am Donnertag in einem noch durch die Turbulenzen vom Wochenbeginn geprägten Umfeld an. Die Analysten bewerteten die Zahlen durchgehend positiv. "Das Ergebnis ist in allen Bereichen besser als erwartet", heißt es beim Brokerhaus Equita. Die Risikoreduzierung und ...

