Das GBP ist mit Abstand die stärkste G10-Währung am Donnerstag und gewann nach der hawkischen Botschaft der Bank of England 0,7% gegenüber dem US-Dollar und über 1% gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen. Die britischen Entscheidungsträger ignorierten die jüngsten schwachen Daten und signalisierten, dass in diesem Jahr höhere Zinsen erforderlich sind. Die Zinserhöhung könnte in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgen. Das GBPUSD testet derzeit eine wichtige Widerstandszone bei 1,40.

