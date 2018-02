Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers ist in Südkorea zum Essen geladen. Bei Olympia treten beide Länder teilweise gemeinsam an. Die USA ist aber weiter misstrauisch. Pjöngjang sei kriegslüstern.

Inmitten einer innerkoreanischen Annäherung am Vorabend der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat US-Vizepräsident Mike Pence Südkorea zu einer harten Haltung gegenüber dem Norden gedrängt. Bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Donnerstag in Seoul gratulierte er Südkorea öffentlich dazu, Gastgeber des sportlichen Großereignisses zu sein, betonte aber auch, dass für Seoul und Washington allerhöchste Priorität haben sollte, Pjöngjang zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bringen.

Aus Kreisen amerikanischer Diplomaten verlautete, hinter verschlossenen Türen in Moons Präsidentensitz habe Pence Klartext geredet: Nordkorea habe Phasen diplomatischer Annäherung in der Vergangenheit mit "vorsätzlichem Betrug, gebrochenen Versprechen und endlosen und eskalierenden Provokationen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...