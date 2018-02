ROUNDUP 2: Nach Gewinneinbruch: Commerzbank vertröstet auf 2018

FRANKFURT - Nach zwei mageren Jahren macht die Commerzbank Hoffnung auf bessere Zeiten. Das offensichtlichste Zeichen gab Konzernchef Martin Zielke: "Wir sind zuversichtlich und streben an, im nächsten Jahr wieder eine Dividende zu zahlen." Für konkretere Aussagen sei es jedoch zu früh im Jahr, sagte er bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt. Zuletzt hatte die Bank für 2015 eine Mini-Dividende von 20 Cent je Anteilsschein gezahlt - das einzige Mal überhaupt seit der Finanzkrise, in der der Staat die Bank mit Milliarden Steuergeldern retten musste.

ROUNDUP: Twitter schafft ersten Gewinn - Nutzerzahl stagniert

SAN FRANCISCO - Twitter hat knapp zwölf Jahre nach der Gründung seinen ersten Gewinn geschafft. Im vergangenen Quartal gab es schwarze Zahlen von 91 Millionen Dollar. Anleger feierten den Meilenstein: Die Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel um fast ein Viertel hoch. Twitter hatte bisher nur Verluste geschrieben, im Vorjahresquartal gab es noch ein Minus von 167 Millionen Dollar.

ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen verbucht dickes Auftragsplus - Aktie steigt

HEIDELBERG - Der Anlagenbauer Heidelberger Druckmaschinen verspürt dank der Digitalisierung Rückenwind. Die Nachfrage nach Digitaldruckmaschinen sei unverändert hoch, und in nahezu allen Regionen seien zuletzt deutlich ansteigende Auftragseingänge zu verzeichnen gewesen, teilte das einst kriselnde Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bestellungen legten im dritten Geschäftsquartal (Ende Dezember) um 16 Prozent auf 678 Millionen Euro zu.

Rückversicherer Munich Re will Stellen abbauen

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re bereitet einen Stellenabbau vor. Das hat Vorstandschef Joachim Wenning in einem im Firmen-Intranet veröffentlichten Interview angekündigt. Treffen wird es demnach unter anderem die Münchner Zentrale und US-Gesellschaft des Konzerns. Zeitrahmen und Umfang des Programms sind offen. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag) darüber berichtet. Eine offizielle Bestätigung für das Vorhaben gab es zunächst nicht.

ROUNDUP 2/Nach Rekordverlust: Tesla-Chef Musk optimistisch für 2018

PALO ALTO - Einen Tag lang wurde Tech-Milliardär Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX für den Abschuss der Superrakete "Falcon Heavy" gefeiert - nun holt ihn sein Elektroautobauer Tesla wieder auf den Boden zurück. Hohe Kosten für den neuen Mittelklassewagen Model 3 brockten Tesla den bislang höchsten Quartalsverlust ein, wie Musks Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss im kalifornischen Palo Alto mitteilte.

ROUNDUP: Wacker profitiert von Chemienachfrage - Starker Euro aber Thema

MÜNCHEN - Der Siltronic -Anteilsverkauf und eine gute Nachfrage im Baugeschäft haben dem Spezialchemie-Konzern Wacker 2017 einen Gewinnsprung beschert. Allerdings bekam das MDax -Unternehmen gegen Jahresende den Anstieg der Rohstoffpreise und den stärkeren Euro zu spüren. Der Überschuss schnellte nach ersten Berechnungen von 189 Millionen im Vorjahr auf jetzt 885 Millionen Euro nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Ohne den Ertrag aus dem Anteilsverkauf am Wafer-Hersteller Siltronic im Frühjahr hätte der Gewinn aber nur 250 Millionen Euro betragen.

Leoni profitiert vom Autoboom

NÜRNBERG - Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut durch das Jahr 2017 gekommen. "Leoni ist 2017 wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt", sagte Leoni-Chef Karl Gadesmann am Donnerstag laut Mitteilung in Nürnberg. Die eigenen Umsatz- und Ergebnisziele seien übertroffen worden.

Teva rutscht wegen Milliardenabschreibungen tief in die roten Zahlen

JERUSALEM - Der kriselnde israelische Teva -Konzern hat im vergangenen Jahr von der Übernahme des Generikaherstellers Actavis profitiert. Unter dem Strich musste die Ratiopharm-Mutter jedoch wegen hoher Abschreibungen auf das US-Generikageschäft einen Verlust von 16,3 Milliarden Dollar verkraften - nach einem Gewinn von 68 Millionen Dollar im Vorjahr. Zudem belasteten das erst jüngst aufgegebene Geschäft in Venezuela das Unternehmen. Und auch für 2018 schockte der Konzern die Anleger mit einem schwachen Ausblick: An der US-Börse brach das Papier im vorbörslichen Handel um rund 8 Prozent ein.

Telekom-Tochter T-Mobile US mit Milliardengewinn dank US-Steuerreform

BELLEVUE/BONN - Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat milliardenschwer von der US-Steuerreform profitiert. Im vierten Quartal sprang der Gewinn auf 2,7 Milliarden US-Dollar hoch, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Das war knapp sieben mal soviel wie vor einem Jahr. Begünstigt wurde das Ergebnis von einem Steuer-Sonderertrag in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar. Konzerne in den USA müssen wegen der Senkung der Unternehmenssteuern ihre bilanziellen Steuerpositionen neu bewerten.

Kreise: Vermögensverwalter Blackrock will mit neuem Fonds Buffett nacheifern

NEW YORK - Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock will sein Geschäftsmodell erweitern. Die bisher vor allem auf eher geringe Beteiligungen an großen börsennotierten Konzernen fokussierte Gesellschaft wolle jetzt einen Fonds für langfristige höhere Anteile an Unternehmen auflegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) über die Pläne berichtet.

ROUNDUP: Unicredit verdient wieder Milliarden - Aktie legt weiter zu

MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit hat im vergangenen Jahr stark vom Konzernumbau und einer besseren Lage der Wirtschaft in Italien profitiert. Nach einem Verlust von 12 Milliarden Euro im Jahr 2016 stand für die zwölf Monate bis Ende Dezember ein Gewinn von fast 5,5 Milliarden Euro in den Büchern. Dabei profitierte die Bank auch von dem Verkauf der Fondstochter Pioneer an den französischen Finanzkonzern Amundi.

