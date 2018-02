DRESDEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Bosch kommt mit seinen Planungen für den Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden voran. Im Stadtteil Klotzsche habe sich ein geeignetes Grundstück gefunden, teilte der Elektrokonzern am Donnerstag in Stuttgart mit. Auf dem etwa 14 Fußballfelder großen Areal in einem Gewerbepark nahe dem Flughafen Dresden soll für rund eine Milliarde Euro die modernste Chipfabrik der Bosch-Gruppe entstehen.

Bis zu 700 Mitarbeiter sollen dort nach einer Anlaufphase voraussichtlich ab 2021 Chips für E-Mobilität und das Internet der Dinge herstellen. Der Baubeginn ist noch im Frühjahr dieses Jahres geplant. Laut Bosch handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte./fi/DP/jha

AXC0243 2018-02-08/15:21