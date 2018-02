Das zunehmende Kaufinteresse gegenüber dem Greenback ließ den EUR/USD zum Mehrtagestief in den Bereich der wichtigen Unterstützung von 1,2200 fallen. EUR/USD schaut auf die 1,2165 Die negative Stimmung gegenüber dem Paar bleibt in dieser Woche erhalten und es sieht nach dem 1. Wochenverlust aus, nach dem 6 Wochen in Folge Gewinne verbucht werden konnten. ...

