Fjärde kvartalet 2017-10-01 -- 2017-12-31 -- Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 135 382 (123 642), en ökning med 9,5 %. -- Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 14 759 (9 596), en ökning med 53,8 %. -- Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 15 039 (9 842). -- Den högre skattekostnaden jämfört med tidigare år är hänförlig till USA och Tyskland. -- Resultat per aktie uppgick till EUR 0,78 (0,93). Utdelningsförslag Styrelsen föreslår en utdelning med 10,0 (8,0) svenska kronor, SEK, per B-aktie och 1,0 (0,8) SEK per A-aktie. Denna information är sådan information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 15.00 http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/92a1d805-9022-4d9b-b4b0-97e2d81041d6

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)