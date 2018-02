Die Aktien von Volkswagen starteten schwächer in den Donnerstag und verlieren bis zum Mittag rund 1,5 Prozent an Wert. Damit gelang es der Aktie wieder nicht, über ihren kurzfristigen Abwärtstrend nach oben auszubrechen. Langfristig überzeugt die VW-Aktie aber mit ihrem aufwärts gerichteten Trendverhalten. Was Anleger wissen müssen, wo die...

Den vollständigen Artikel lesen ...