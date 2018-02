Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann (CDU), fürchtet schwere Konsequenzen für die CDU aufgrund der Verteilung der Ministerien im Koalitionsvertrag von Union und SPD.

"Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU", warnte Linnemann in einer Pressemitteilung. "Denn spätestens seit der neuen Ressortverteilung läuft nun die CDU Gefahr, massiv an Bedeutung zu verlieren." Die Partei riskiere, ihre Überzeugungen in für die Zukunft Deutschlands zentralen Bereichen wie der Europa- und Haushaltspolitik aufzugeben, in denen sie "immer Garant für Solidität" gewesen sei. "Das ist jetzt infrage gestellt", erklärte der MIT-Vorsitzende.

Zwar hätte der vorliegende Koalitionsvertrag auch schlechter sein können - die Ressortaufteilung treffe jedoch "mitten ins Mark der CDU", stellte er fest. "Die Verteilung der Ministerien lässt jede Ausgewogenheit vermissen." Sie widerspreche allen Regeln, die es bislang unter Koalitionären gegeben habe, nämlich eine ausbalancierte, gerechte Verteilung der wichtigsten Ministerien. Wer aber die Hoheit über Auswärtiges, Finanzen sowie Arbeit und Soziales in die Hand des deutlich kleineren Koalitionspartners lege, gebe seinen Gestaltungsanspruch in entscheidenden Bereichen ab.

Der CDU-Abgeordnete forderte deshalb eine stärkere Rolle der Unions-Bundestagsfraktion, die sich "umso mehr" wieder selbstbewusst und unabhängig vom Regierungshandeln präsentieren solle. "Wir müssen wieder mehr Bundestagsfraktion werden und weniger Regierungsfraktion", verlangte Linnemann. Wenn nötig, müsse man den Mut aufbringen, Regierungshandeln infrage zu stellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Mittwoch bei einer Sitzung der Unions-Fraktion Kritik von Abgeordneten wegen der Abgabe des Finanzministeriums an die SPD einstecken müssen. Merkel betonte dort laut einem Teilnehmer aber, der Bundestag habe in Europafragen große Kontrollrechte, was etwaige finanzielle Verpflichtungen angehe. Unions-Abgeordnete hatten sich laut den Angaben besorgt gezeigt, dass mit der SPD im Finanzministerium der Stabilitätskurs verlassen wird, und betont, der parlamentarischen Kontrolle komme nun noch größere Bedeutung zu.

