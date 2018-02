Frankfurt am Main - Am Montag, den 5. Februar, ist der Index S&P 500 um 4,1 Prozent gefallen - der größte Rückschlag innerhalb eines Tages seit sechs Jahren, so Erin Browne, Head of Asset Allocation bei UBS Asset Management.Parallel sei der eintägige 20-Punkte-Anstieg des viel beobachteten CBOE Volatility Index (der sogenannte VIX-Index) der größte seiner Geschichte gewesen. Für Erin Browne zeige dieser Kontrast die Konsequenz der Neugewichtung zwischen systematischen Handelsstrategien, Fonds mit Risikoprämien und in kurzfristigen VIX-Futures investierten ETFs: "Ursprünglich war der Katalysator des Abverkaufs die Angst vor einer deutlichen Änderung der globalen Inflation und der Wechselkurse. Aber dieser Kontrast zwischen den Indizes verstärkt unsere Überzeugung, dass dieses risikolose Momentum größtenteils mehr an technischen Faktoren lag als an den Fundamentaldaten."

