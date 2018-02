Der Ex-Deutschlandchef von Goldman Sachs kann nicht nur Mega-Deals einfädeln, sondern auch seine Ehefrau in die Luft stemmen.

Nein, es kann kein Zufall sein, dass ausgerechnet an Weiberfastnacht ein richtig närrisches Video von Alexander Dibelius die virale Runde dreht. Darin zeigt der 58-jährige Ex-Deutschlandchef der US-Investmentbank Goldman Sachs, dass er nicht nur Mega-Deals einfädeln, sondern auch seine durchtrainierte Ehefrau und Schauspielerin Laila Maria Witt in ungeahnte Höhen stemmen kann. Während Dibelius als Banker stets im dunklen Anzug und blütenweißen Hemden zu den Meetings in der Top-Etage des Frankfurter Messeturms auftaucht, zeigt er sich als Beteiligungsmanager des Finanzinvestors CVC Capital Partners sehr viel lockerer - und auf Instagram jetzt auch schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...