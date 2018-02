Das französische Verteidigungsministerium will den Wehretat in den nächsten Jahren beständig erhöhen. Bis 2023 soll die Nato-Vorgabe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht werden. Deutschland hinkt hinterher.

Frankreich will seinen Wehretat zwischen 2017 und 2025 um mehr als ein Drittel erhöhen und das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen. Dieses Jahr sollen die Ausgaben um 1,8 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro gesteigert werden, wie das französische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. In Deutschland sind 2018 im Wehretat 38,5 Milliarden Euro eingeplant. ...

