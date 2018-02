Ischgl/Tirol - Ein Skigebiet erfindet sich neu: Ischgl, bisher bekannt als vermeintliche Welthauptstadt des Aprés-Skis, wird zur führenden Kulinarikdestination Österreichs - und lockt immer mehr Schweizer in den beliebten Hotspot der Tiroler Alpen.



Schweizer Wintertouristen fühlen sich auf den Skipisten im österreichischen Ischgl wohl: In den letzten Jahren stieg die Zahl der Besucher um mehr als die Hälfte an. 80 Prozent der Schweizer Gäste stammen aus dem Raum Ostschweiz, Zürich und Bern, in Zukunft will Ischgl - eines der grössten Skigebiete Österreichs - auch den Markt in der Westschweiz erschliessen. Dabei können sich die Zahlen der Wintersaison 2016/217 sehen lassen: Zwar ist Sölden mit 2.083.144 Übernachtungen die aufkommenstärkste Wintertourismusgemeinte Tirols, doch Ischgl ist mit 1.376.335 Übernachtungen gross im Kommen, wie die Landesstatistik Tirol erhob. 114.408 Übernachtungen davon fallen auf Besucher aus der Schweiz, die Tendenz ist steigend.

Eine Bahn 1964, heute 45 Liftanlagen

Dabei fing in der kleinen Gemeinde Ischgl, gelegen im Paznaun zwischen der Silvretta und der Verwallgruppe, alles ganz bescheiden an - im Jahr 1964 mit einer einzigen Bahn. Heute kommen auf 1.600 Einwohner rund 11.600 Gästebetten und es gibt 45 Liftanlagen und 240 Pistenkilometer unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die Beliebtheit Ischgls entstand aber nicht nur wegen des vermeintlichen ...

