Die Volatilität an den Märkten bleibt hoch. Am Mittwoch wechselte der Dow Jones wieder einige Mal das Vorzeichen, um am Ende des Tages nahezu unverändert aus dem Handel zu gehen. Heute rechnet man nun mit einem etwas schwächerem Start in den Tag. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.