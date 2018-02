Auch in Tschechien wehren sich Taxifahrer gegen den Wettbewerb durch Uber. Bei einer Demonstration in Prag machten sie ihrem Unmut Luft.

Mehr als 1500 Taxifahrer haben in Prag gegen die Konkurrenz durch den umstrittenen US-Fahrvermittler Uber protestiert. Sie trafen sich auf einem Stadion-Parkplatz, um anschließend in Kolonnen langsam durch das Stadtzentrum zu fahren, wie die Agentur CTK am Donnerstag berichtete. "Wer die Gesetze einhält, wird bestraft und schikaniert", hieß es auf Spruchbändern. Die Polizei setzte einen ...

