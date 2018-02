Mercedes hatte mit einem Zitat des Dalai Lama für Empörung in China gesorgt. Nun entschuldigt sich der Autobauer auch beim Botschafter.

Der Autobauer Daimler hat sich nun auch in einem Brief an den chinesischen Botschafter in Deutschland für die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats entschuldigt. Der Konzern bestätigte am Donnerstag die Existenz des Briefes, machte aber keine Angaben zu dessen Inhalt. Daimler hatte beim Fotodienst Instagram ein Bild eines Mercedes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...