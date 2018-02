Bad Marienberg - Die kenianische Regierung will das ganze Land mit Strom versorgen, kann die Elektrifizierung tausender Dörfer allerdings nicht allein finanzieren, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Entwicklungsministerium fördert die Elektrifizierungskampagne.

