3 Sekunden. Mehr braucht das menschliche Gehirn nicht, um eine intuitive Entscheidung zu treffen. Das gilt natürlich auch für den Verbraucher am Point of Sale. Und entsprechend zu gewichten ist darum die Bedeutung der Verpackung. Auf dem Packaging Summit lernen Markenartikler von Branchenprofis, wie sie das meiste aus diesen entscheidenden Sekunden herausholen können.

Den Brückenschlag meistern

Ob Apple, Facebook oder Google - alle neuen Geschäftsmodelle, die in den vergangenen Jahren die Welt dominierten, finden im digitalen statt. Weshalb Unternehmen mittlerweile versuchen auch etablierte Prozesse in die Welt der Bits und Bytes zu übertragen. Am traditionellen Einkauf bissen sich die Kreativen allerdings lange die Zähne aus; es fehlte das Bindeglied zwischen den Gängen im Supermarkt und der vernetzten Welt. Heute ist der Missing Link identifiziert: Individualisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...