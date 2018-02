Fünf Milliarden Euro hat Bridgewater auf fallende Dax-Kurse investiert. Doch anstatt Gewinne einzustreichen, legt der Hedgefonds noch einmal deutlich nach.

Es schien leicht verdientes Geld am Aktienmarkt zu sein: Vom 26. Januar bis zum 2. Februar diesen Jahres hatte der weltweit größte Hedgefonds Bridgewater massiv auf Kursverluste bei deutschen Aktien gewettet - insgesamt im Wert von mehr als fünf Milliarden Euro.

Und die Rechnung ging auf: Das deutsche Börsenbarometer fiel am Dienstag dieser Woche auf 12.232 Punkte, vorbörslich notierte der Index sogar unter der Marke von 12.200 Zählern. Hatte Bridgewater mit seiner Wette die Kursverluste (mit-)ausgelöst?

Die Frage ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Klar ist aber: Anstatt am vergangenen Montag die ersten Gewinne einzustreichen, wie viele Börsenexperten erwartet hatten, stockte der Hedgefonds seine Wette auf fallende Dax-Kurse auf - und zwar deutlich. Mittlerweile beträgt die Summe 6,3 Milliarden Euro. Offenbar rechnen die Amerikaner damit, dass der Crash am Aktienmarkt noch nicht vorbei ist.

Dabei legt Ray Dalio, Gründer, CEO und Chef-Anlagestratege des Hedgefonds ein bekanntes Verhalten an den Tag: Eine positive Einschätzung zu den Märkten abgeben und gleichzeitig auf fallende Kurse wetten. Am 23. Januar sagte er dem US-Fernsehsender CNBC während des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass Cash zu halten ein großer Fehler wäre und die US-Märkte in einer wunderschönen "Goldilocks"-Periode seien.

Die Goldlöckchen-Metapher wird von Marktbeobachtern wie Fondsmanagern gerne benutzt, um einen Markt zu beschreiben, der einfach perfekt aussieht: Eine starke, noch nicht heiß gelaufene Konjunktur, dazu niedrige Zinsen und eine niedrige Inflation.

Anschließend fing Bridgewater Ende Januar an, fünf Milliarden Euro auf fallende Dax-Kurse setzen. Und am vergangenen Montag - an der Wall Street sprachen manche angesichts des größten absoluten Tagesverlustes von mehr als 1100 Dow-Jones-Punkten von einem "schwarzen Montag" - meldete sich Dalio ...

