Liebe Leser,

die Aurelius-Aktie hat zuletzt nicht mehr überzeugen können. Der Wert ging aus einem charttechnischen, klaren Aufwärtstrend in eine deutlich schwächere Bewegung über. Der Kurs kratzt aus Sicht der Chartanalysten zwar noch immer nicht am Boden der Aufwärtsformation, es wird aber deutlich knapper. Im Klartext: Die Kurse sind in den vergangenen Tagen um gut 3 Euro gesunken und haben auf dem Weg nach oben nun mehrere Hürden vor der Brust. Zunächst fallen die markanten 60 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...