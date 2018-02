Mit der SuperPipe, der neuen FreeStyle-Area, dem SnowCross und dem KidsPark (Beginner) wartet nur 30 Minuten von Innsbruck entfernt ein wahres Shredmekka für Rider.



Innsbruck / Kühtai (ots) - Als einziger Snow- und Funpark der Alpen darf sich der KPark als olympisch bezeichnen, fanden doch hier 2012 die Freestyle Bewerbe der Jugendolympiade in Innsbruck (YOG) statt. Mit seinen 4 Areas gilt der von der Schneestern-Crew betreute Park unter Boardern als besondere Herausforderung. Stars der Szene wie Shaun White und Terje Haakonsen haben hier auch schon in der Pipe und auf den Kickern trainiert.



Zwtl.: 4 Areas für jeden Stil



Das Herzstück des KParks bildet die von Shape Guru Jake Ingle gebaute SuperPipe. Die gigantische Halbröhre aus Schnee stellt mit einer Dimension von 160 Metern Länge, einer Durchschnittsbreite von 21 Metern und einer Höhe von 6 Metern die perfekte Trainingsstätte dar. In der FreeStyle-Area mit dem neu gestalteten SlopeStyle wurden Kickerline, Hipline und Railline weiter verbessert sowie Sprünge und Obstacles mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgestattet. Zahlreiche Kicker, ein Waterfall, Butterboxen und Industry Rainbow laden zum Ausreizen der Grenzen ein. Beginner und Kinder finden ihren Spaß im KidsPark, wo neben 4 verschiedenen Obstacles wie Boxen und Rails auch 4 kleine Sprünge darauf warten ausprobiert zu werden. Wer mehr die Geschwindigkeit und kleine Hindernisse liebt, kann sich auf der SnowCross-Strecke austoben.



Zwtl.: KPark - Events während des ganzen Winters



Der KPark hat sich in den letzten Jahren auch als Event-Arena etabliert. Bei den alljährlichen "GOT iT! Public Shootings" kann man sich gratis ablichten lassen und bei den "GOT iT! Video Shootings" werden die besten Videos gekürt. Als krönender Abschluss finden im März die Austrian und German Masters 2018 statt, wo Rider aus verschiedenen Ländern ihre Tricks präsentieren.



Mehr Infos: www.kpark.at oder www.facebook.com/KParkPage



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Bergbahnen Kühtai Tel: +43 5239 5432 Email: bergbahnen@lifte.at www.kpark.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3627/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81081.rss2