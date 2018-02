München (ots) -



- Beschaffung konfliktfreier Rohstoffe als zentraler Bestandteil der Strategie von H.C. Starck - H. C. Starck erfüllt bereits heute wesentliche Vorgaben der EU-Verordnung über Konfliktmineralien



H.C. Starck, einer der führenden Hersteller von Technologie-Metallen und technischer Keramik, hat bereits im siebten Jahr in Folge die Zertifizierung für die Verarbeitung von sogenannten konfliktfreien Tantal-Rohstoffen erhalten. Geprüft wurden die Tochtergesellschaft H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH sowie die dazu gehörende H.C. Starck Smelting GmbH & Co. KG. Damit sind weiterhin alle Tantal verarbeitenden Tochtergesellschaften an den Standorten Goslar, Mito, Tokio, Map ta Phut sowie Laufenburg zertifiziert. Die entsprechende Auditierung erfolgte durch die unabhängige Gesellschaft SGS im Auftrag der Responsible Business Alliance (RBA, ehemals Electronics Industry Citizenship Coalition EICC) und der Responsable Mineral Initiative (RMI, ehemals Conflict-Free Sourcing Initiative CFSI) im Rahmen des Responsible Minerals Assurance Process (RMAP, ehemals Conflict Free Smelter Program CFSP).



"Der faire und verantwortungsbewusste Einkauf von Rohstoffen bleibt ein zentraler Pfeiler unserer Rohstoffstrategie. Wir beziehen und verarbeiten Tantal ausschließlich aus nachweislich konfliktfreien Quellen", so Dr. Jens Knöll, Vorsitzender der Geschäftsführung der H.C. Starck GmbH. "Wir setzen bei diesem Thema auf größtmögliche Transparenz und sind stolz darauf, dass wir die anspruchsvollen Kriterien des RMAP zum siebten Mal in Folge erfüllt haben."



H.C. Starck hat unter anderem erfolgreich Einkaufssysteme gemäß den neuen Vorgaben des RMI-Auditverfahrens eingeführt. Schlüsselprozess innerhalb des verantwortungsvollen Supply Chain Management-Systems bei H.C. Starck ist die neu eingerichtete Lieferantenqualifizierung. "Die Beschaffungsstandards unseres Unternehmens sind sehr hoch. H.C. Starck erfüllt bereits heute die wesentlichen Vorgaben der 2021 in Kraft tretenden EU-Verordnung über Konfliktmineralien", sagt Dr. Knöll. Ebenso eindeutig konnte belegt werden, dass die Rohstofflieferanten das System zur lückenlosen Rückverfolgung der verarbeiteten Rohstoffe bis zur konfliktfreien Mine umgesetzt haben.



"Wir setzen weiter darauf, nicht nur bei unseren Rohstofferzeugern und -lieferanten besonders genau hinzusehen. Sondern wir haben auch im Unternehmen selbst weiter hart daran gearbeitet, unsere Erfahrung und unser Fachwissen im Bereich Recycling von Sekundärrohstoffen auszubauen," so Dr. Knöll. "In dieser Disziplin sind wir mittlerweile Experten und können einen großen Teil unseres Bedarfs an Metallpulvern - an die wir sehr hohe qualitative Ansprüche haben - im eigenen Unternehmen gewinnen. Damit folgen wir konsequent unserer Rohstoffstrategie: Wir sorgen für eine transparente, faire und nachhaltige Beschaffung und stellen in Eigenleistung, und damit langfristig die Versorgung mit hochwertigen Pulvern sicher."



H.C. Starck unterstützt vorbehaltlos die Position der RBA, der OECD und der EU, keine Rohstoffe zu kaufen, zu verarbeiten oder weiterzuverkaufen, die der Finanzierung oder dem Nutzen bewaffneter Gruppen dienen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden aktiv bei der Erfüllung ihrer Sorgfalts- und Offenlegungspflichten entsprechend der Richtlinien der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. H.C. Starck ist Mitglied der International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI), die ein anerkanntes System zur Nachverfolgung für die transparente Rohstoffbeschaffung aus Konfliktregionen entwickelt hat und dessen Umsetzung bei ihren Mitgliedsfirmen regelmäßig überprüft.



H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH sowie die dazu gehörende H.C. Starck Smelting GmbH & Co. KG sind eigenständige Tochtergesellschaften der H.C. Starck GmbH. Die H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von hochschmelzenden Technologiemetallen und technischer Keramik und bedient aus eigenen Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien wachsende Industrien wie Elektronik, Chemie, Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Energie- und Umwelttechnik sowie Maschinen- und Werkzeugbau. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die Gruppe weltweit rund 2.600 Mitarbeiter in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, China, Japan und in Thailand.



