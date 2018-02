In der Provinz Drenthe hat das deutsche EPC-Unternehmen im Auftrag von Statkraft eine Photovoltaik-Anlage mit 14 Megawatt Leistung gebaut, die jetzt eingeweiht wurde. Belectric verspricht sich viel von dem neuen Markt, der GTM Research zufolge auf ein Volumen von mehr als einem Gigawatt in diesem Jahr anwachsen soll.Das niederländische Photovoltaik-Projekt "Zonnepark Lange Runde" ist am Mittwoch offiziell eingeweiht worden. Belectric hat die Anlage mit einer Leistung von 14 Megawatt als EPC-Dienstleister im Auftrag des norwegischen Energiekonzerns Statkraft und in enger Kooperation mit der Gemeinde ...

