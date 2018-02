Mit dem neuen Flugzeug-Design bricht Lufthansa-Chef Carsten Spohr optisch mit der Vergangenheit. Er will mit dem Luxusimage der Golflinien gleichziehen. Doch dazu müsste Lufthansa mehr als nur die Flugzeuge umgestalten.

Wenn es je einen Zweifel gab, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr seine Fluglinie in eine neue Zeit führen will, hat er ihn jetzt zerstreut. Am Mittwochabend stellt der 51-Jährige im riesigen A380-Hangar am Frankfurter Flughafen die neue Bemalung für die 400 Maschinen seiner Hauptmarke Lufthansa vor.

Unter dramatischer Musik wird ein gewaltiger Jumbojet Boeing 747-8 mit der Kennung D-ABYA präsentiert - bevor dann Star-DJ Robin Schulz auflegt. Am Rumpf trägt die nach den beiden letzten Buchstaben der Kennung intern "Yankee Alpha" genannte Maschine ein neues Kleid: Statt Weiß, Grau, Gelb sowie leicht rötlichem Blau gibt es nun am Heck einen tiefen blauen Streifen in sechs Farbschattierungen. Und - außer einem leicht zu übersehenden kleinen gelben Schild an der vorderen Flugzeugtür - bleibt der Rest weiß.

Dazu gibt es eine deutliche Änderung im Design: Vorbei ist die Zeit des als Spiegelei verspotteten doppelt umkringelten gelben Kreises mit Kranich am Heck. Stattdessen leichtet das Firmensymbol statt blau künftig nun so weiß wie der Rest des Jets. Das soll dem vor genau 100 Jahren vom Grafiker und Architekt Otto Firle als Leiter der "Propaganda und Presseabteilung" (FAZ) entworfenen Logo einen dezenten Nobelappeal verleihen. Das Gelb verschwindet zwar von den Fliegern, nicht aber aus dem Markenauftritt: Vor allem in den Flughäfen und auf der Website bleibt es als Signalfarbe erhalten.

Verschwunden ist auch die graue Lackierung auf der Unterseite der LH-Jets. Die wirkte zwar immer etwas fad, doch sie begeisterte laut Insidern die mächtigen Controller des Konzerns. Denn sie kaschierte den vor allem bei Landungen gesammelten Schmutz und machte weniger Wäschen nötig.

Lufthansa-Marketing überdeckt wahre Absicht des neuen Designs

Wer die eigens zum Farbwechsel aufgebaute Ausstellung in der Lufthansa-Hauptverwaltung am Frankfurter Flughafen besucht, bekommt vor allem zwei wenig überraschende Botschaften. Die neuen Kleider der Jets sollen die Marke auffrischen und die knallige 70-Jahre-Optik durch mehr Zeitgeist ersetzen. Der konzerneigene Marketingsprech preist das neue Blau als "tiefer und reicher, der Kontrast zum strahlenden Weiß hochwertig, klar und souverän". Und natürlich gibt es auch einen neuen Werbespruch mit hippem Hashtag SayYesToTheWorld.

Diese Slogans zwischen etwas hohler Lyrik und Selbstverständlichkeit überdecken ein wenig die wahre Absicht der Neuerung. Denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...