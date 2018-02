Mainz (ots) - Freitag, 9. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Olympia - Jetzt geht's los! - Hinter den Kulissen in Südkorea Wohnen & Design - Wir bauen ein Bett mit Stauraum Grusel-Maskenmacher - Orks und Zombies aus Latex



Gast im Studio: Maxim Mehmet, Schauspieler



Freitag, 9. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Rassismus-Debatte - Diskussion um "Mohren-Apotheke" Weiberfastnacht 2018 - Notfallsanitäter in Köln Expedition Deutschland: Wallbach - Zwei Frauen starten neu in der Heimat



Freitag, 9. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Prinz William verleiht Charity-Preis - Kampf gegen Obdachlosigkeit Harald Glööckler in Wien - Vorbereitungen für den Opernball Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas



