Mainz (ots) - Samstag, 10. Februar 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Wie Wintersportorte überleben - Zum Glück gibt es Schneekanonen Ideen gegen Ärztemangel auf dem Land - Als Hausarzt angestellt Hammer der Woche: Landstraße saniert, aber nur halb Deutschlandreise auf die Insel Borkum - "Anbaden" in der Nordsee



Sonntag, 11. Februar 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Fass mich an! - Warum Berührung wichtig ist



Berühren ist für den Menschen so wichtig wie atmen, essen und schlafen. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene ist der Körperkontakt überlebenswichtig. Berührungen beugen bei Stress vor, können das Schmerzempfinden herabsetzen und machen uns schlicht glücklich. Besonders ältere Menschen und Behinderte vermissen Berührungen. Allerdings gibt es auch unangemessene Berührungen, wie mit der "MeToo"-Debatte deutlich wird.



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121