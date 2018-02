Delémont (ots) -



dbi services verstärkt sein Angebot mit zwei weiteren dedizierten

Teams für IT Sicherheit und Open Source Infrastrukturen, um der

steigenden Marktnachfrage für IT-Expertise gerecht zu werden.



Auf einem sich permanent weiterentwickelnden Markt verstärkt dbi

services sein Engagement mit zwei neuen Teams: eines für den Bereich

IT-Sicherheit und eines für Open-Source-Infrastrukturen. Das Know-how

war bereits zuvor im Unternehmen vorhanden; nun will dbi services

einen Schritt nach vorne machen, indem jeweils ein neues dediziertes

Team eingerichtet wird. Mit der Schaffung dieser beiden neuen

Abteilungen neben den vorhandenen für Oracle-, Microsoft- und

Middleware-Technologien, weitet dbi services seine technische

Reichweite aus und erweitert sein Angebot von Dienstleistungen auf

höchstem Niveau, um auf die wachsenden Anforderungen der Branche zu

reagieren.



"Die Geschwindigkeit, mit der sich der IT-Sektor weiterentwickelt,

macht eine klare Trennung unserer technischen Ausrichtungen

erforderlich. Um in einem Bereich Experte zu sein, was hier als

Gegenteil von "Generalist" zu verstehen ist, sollte man sich gänzlich

einem speziellen Fachbereich widmen können. Aus diesem Grund hat die

Geschäftsführung von dbi services entschieden, diesen beiden neuen

Aktivitäten im Unternehmen einen offiziellen Rang zu verleihenË®, so

David Hueber, der CEO von dbi services.



Ein breites Angebot im Bereich IT-Sicherheit



Das IT-Sicherheitsangebot deckt die Bereiche Middleware (OpenText

Documentum, Oracle Weblogic Server, Alfresco), Datenbanken (Oracle

Database, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, NoSQL) und

Betriebssysteme (Windows, Oracle Linux, Red Hat, SUSE) ab. Der

zertifizierte Ethical Hacker Cyril Wasmer, der zuvor Security Officer

und Service Manager bei dbi services war, wurde nun zu Beginn des

Jahres an die Spitze des "IT Security"-Teams berufen.



Das Dienstleistungsangebot für IT-Sicherheit umfasst mehrere

Audit-Niveaus sowie die Formulierung individueller Empfehlungen. Es

richtet sich an Kunden mit einem SLA-Vertrag, die eine Erweiterung

hinsichtlich IT-Sicherheit wünschen. Diese Erweiterung kann den

Anforderungen entsprechend modular gestaltet werden: als Service vor

Ort oder remote, als Package oder à la carte.



Die Zusammenarbeit mit dem "Center for Internet Security" (CIS)

erlaubt den Zugang zu einer weitgefächerten Anzahl von Benchmarks,

die den Fachleuten von dbi services als Grundlage ihrer Arbeit

dienen. Hieraus folgen sehr vollständige Checklisten, die einerseits

das Gefahrenniveau und andererseits die funktionalen Auswirkungen der

Empfehlungen angeben.



"Mit der Einführung der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

am 25. Mai dieses Jahres kann man Einstellungen und

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Datensicherheit nicht mehr dem

Zufall überlassen. Das ist prinzipiell eine gute Sache, denn die mit

der IT-Sicherheit zusammenhängenden Herausforderungen werden nicht

weniger - im Gegenteil. Mit unserem IT-Sicherheits-Angebot kann die

Verwundbarkeit der Systeme deutlich verringert werden, außerdem hat

es den Vorteil, sehr flexibel in Bezug auf den Anspruch und das

Budget des Kunden zu sein. In jedem Fall ist das Sprichwort

"Vorbeugen ist besser als heilen" nirgends so zutreffend, wie hier",

erklärt Cyril Wasmer.



Ein eigenes Team für Open-Source-Technologien



Die Einrichtung des zweiten Teams, das sich um

Open-Source-Technologien kümmert, erfolgt unter der Leitung von

Daniel Westermann. Dieser Schritt empfahl sich laut der

Geschäftsführung von dbi services bereits seit einiger Zeit.



Die für Open-Source-Infrastrukturen angebotenen Dienstleistungen

sind dabei dieselben wie für die anderen Kompetenzbereiche. Sie

decken Datenbanken (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, NoSQL),

Betriebssysteme (Linux), Containerisierung (Docker), Big Data

(Hadoop/Cloudera), Cloud Computing (OpenStack/Mirantis) sowie weitere

Lösungen wie Elastick Stack und Ansible ab.



"Der Wunsch der Unternehmen, Open-Source-Technologien zu nutzen,

um unabhängiger von proprietären Technologien zu werden, zeichnet

sich ganz deutlich ab. Unsere in der Vergangenheit in diesem Bereich

realisierten Arbeiten und Projekte erlauben uns heute, ein Angebot

bereitzustellen, das sehr gut mit den Anforderungen des Marktes

übereinstimmt, so Daniel Westermann.



dbi services unterhält bereits jetzt Partnerschaften mit

EnterpriseDB, Severalnines und auch Cloudera. In Zukunft wird dbi

services dieses bestehende Netzwerk weiter ausbauen und sein Angebot

erweitern.



"In den kommenden Jahren wird die Schwierigkeit darin bestehen, zu

erkennen, welche Technologien für unsere Kunden über ein echtes

Potenzial verfügen. Über ein eigenes Team für

Open-Source-Technologien zu verfügen, ist ein Schritt in die Zukunft,

erläutert Daniel Westermann.



Über dbi services



Bei dbi services teilen über 60 engagierte und erfahrene

Mitarbeiter die Leidenschaft für dieselbe Herausforderung: das

Konzipieren, Realisieren und Betreiben modernster IT-Infrastrukturen,

die es den Unternehmen erlauben, sich ihren Kernaufgaben zu widmen.

Dank diesem leistungsstarken Team verzeichnet dbi services einen

Bruttoumsatz von über CHF 8.44 Millionen im 2016 und genießt das

Vertrauen von mehr als 150 Kunden in der Schweiz, Frankreich und

Deutschland. Die Kunden von dbi services sind kleine, mittlere und

multinationale Unternehmen aus so unterschiedlichen Sparten wie der

Pharmaindustrie, Uhrenindustrie, Logistik, Banken und Versicherungen,

Gesundheit, sowie der öffentlichen Verwaltung. Man schätzt ganz

besonders die Qualität unserer Dienstleistungen für

Datenbankinfrastrukturen, Middleware, Betriebssysteme und ECM

Plattformen. Unsere Berater genießen das Vertrauen ihrer Kunden für

Hochverfügbarkeitslösungen, Migrationen, Standardisierung oder

Integration von Anwendungen, ebenso wie für Cloud Computing, Capacity

Management, Machbarkeitsstudien oder Sicherheits-, Lizensierungs-

oder Leistungsaudits. Über 50 Kunden nutzen einen Service Level

Agreement (SLA) dbi FlexService-Vertrag für Datenbanken und

Middleware. Die dbi FlexService-Verträge sind transparent und

wirtschaftlich interessant. Die Leistungen werden von spezialisierten

Experten erbracht, die für hervorragende

IT-Outsourcing-Dienstleistungen nach ISO20000 zertifiziert sind.

Tagtäglich setzt dbi services alles daran, um das Vertrauen seiner

Kunden zu verdienen. Aus diesem Grund wird den Fähigkeiten und der

Ausbildung der dbi services-Mitarbeitenden ganz besondere

Aufmerksamkeit geschenkt: Sämtliche Berater sind zertifizierte,

erfahrene Spezialisten für IT-Infrastrukturen, seien es Technologien

wie Oracle, Microsoft, OpenText eDOCS oder Open Source. dbi services

ist Oracle Platinum Partner, Microsoft Gold Partner für

Datenplattformen, Dbvisit Gold Reseller Partner, OpenText eDOCS

Partner und EnterpriseDB Gold Partner.



Kontakt:

Marielle Houriet

marielle.houriet@dbi-services.com

www.dbi-services.com/medias

Phone +41 32 420 70 29

Fax +41 32 422 96 15