Auf dem New Yorker Parkett hält man sich aus Angst vor möglichen Nachbeben zurück. Dow und Co. verbuchen am Donnerstag moderate Verluste.

Die Sorgen vor einem Nachbeben der jüngsten Börsenturbulenzen haben US-Anleger am Donnerstag in Schach gehalten. "Die Unsicherheit bei Investoren ist nach wie vor groß und es besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer", sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda. Innerhalb der ersten Handelsstunde bauten die Börsen ihre Verluste weiter aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lief zuletzt mit 24,646 Zählern. ...

