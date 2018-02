Der Danske Bank Senioranalyst Mikael Olai Milhøj weist darauf hin, dass der EUR/USD gestern gefallen war, obwohl es in Deutschland zu einer Regierungskoalition kam, während ein US Finanzierungsabkommen erreicht wurde und die US Renditen in der Nacht zulegen konnten. EUR/USD technische Analyse "Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich der Markt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...