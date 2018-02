Heidelberg (ots) -



Am 14.02. eröffnet Deutschlands erste Orgasmus Boutique. Damit setzt Durex ein Zeichen gegen Orgasmus-Ungerechtigkeit, denn die aktuelle Globale Sexstudie deckt auf: 2/3 der deutschen Frauen kommen nicht regelmäßig zum Höhepunkt. 64 % der Männer dagegen kommen immer oder fast immer zum Orgasmus.(1) Die 2017 gestartete Mission OrgasmsForAll hat das Ziel, auf diese Orgasmus-Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen und sich für mehr Gleichberechtigung in deutschen Schlafzimmern einzusetzen. Im zweiten Jahr ruft Durex deutschlandweit Frauen dazu auf, auf www.OrgasmsForAll.durex.de ein Zeichen für mehr Orgasmus-Gerechtigkeit zu setzen. Am Valentinstag werden die Stimmen aus dem Netz in Deutschlands erster Orgasmus Boutique in Berlin sichtbar gemacht.



Frauen kommen seltener, nur 15 % immer und gerade einmal 1/3 der Frauen sind mit der Intensität und Häufigkeit der Orgasmen wirklich zufrieden. 50 % der Frauen haben schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht - dabei empfinden Paare, die zusammen zum Orgasmus kommen, ihr Sexleben häufig als aufregender und sind insgesamt glücklicher als Paare, die den Gipfel der Lust nie zusammen erreichen. 66 % der Deutschen würde gerne etwas Neues in ihrem Sexleben ausprobieren, wie Gele, Spielzeuge oder Rollenspiele.



Deutschlands erste Orgasmus Boutique öffnet in Berlin



Durex, der Experte für sexuelles Wohlbefinden, macht sich dafür stark, dass alle Menschen so oft wie möglich galaktische Orgasmen erleben. Um diesen Appell zu verbreiten und für echte Gleichberechtigung im Bett zu sorgen, öffnet rechtzeitig zum Valentinstag in Berlin Deutschlands erste Orgasmus Boutique.



Der Pop-up Store ist Teil der Mission OrgasmsForAll und ein klares Zeichen der Marke für Orgasmus-Gerechtigkeit. Jede und jeder Einzelne soll sich aktiv für mehr Orgasmus-Gerechtigkeit stark machen. In der Boutique und auf OrgasmsForAll.durex.de wird dazu aufgerufen, sich den bereits über 700.000 aktiven Unterstützern der Mission anzuschließen und als Zeichen einen bunten Punkt in ein weißes Schlafzimmer zu setzen.



Bis zum Weltfrauentag am 8. März erhalten Besucher Tipps rund um das Thema Orgasmus und können sich zu der Durex Intense Produktreihe beraten lassen. Dazu gehört das stimulierende Durex Intense Orgasmic Gel, was für wärmende, kühlende oder prickelnde Empfindungen sorgt. So kann der Sex noch intensiver werden. Die ideale Ergänzung dazu sind die Durex Intense Orgasmic Kondome mit stimulierenden Rippen und Noppen. Auch sie sind mit Stimulationsgel versehen, was im Zusammenspiel mit der speziellen Kondomtextur die Intensität des weiblichen Orgasmus erhöhen kann. Der Durex Intense Vibrator, der kleinere Mini-Vibrator und der Vibrationsring sorgen für zusätzlichen Spaß und Spannung.



Durex Orgasmus Boutique | Bergstraße 19 | 10115 Berlin Eröffnungs-Event: 14.02. | 17-19 Uhr Öffnungszeiten: 15.02.-08.03. | Do + Fr 16-20 Uhr, Sa 16-18 Uhr



