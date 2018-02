FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwache Tendenz an der Wall Street hat am Donnerstagnachmittag noch mehr Anleger an den europäischen Börsen in die Flucht getrieben. Der Dax sackte zwischenzeitlich bis auf 12 267 Punkte ab und notierte zuletzt 2,4 Prozent tiefer bei 12 288 Zählern.

Der EuroStoxx 50 verlor 2,2 Prozent auf 3378 Punkte. Der New Yorker Dow-Jones hatte seine zunächst moderaten Einbußen im weiteren Handelsverlauf bis auf rund 1,5 Prozent ausgebaut./edh/he

