Rostock (ots) - In dieser Saison gibt es in Hamburg erstmalig die Gelegenheit, gleich zwei AIDA Schiffsklassen an nur einem Tag zu besichtigen.



An drei Terminen im Mai, Juni und August 2018 haben Kreuzfahrtinteressierte die Möglichkeit, an nur einem Tag sowohl AIDAperla als auch AIDAsol in Hamburg zu besichtigen.



Im März 2018 feiert AIDAperla Premiere in Hamburg. Die Hansestadt Hamburg wird Start- und Zielhafen für siebentägige Westeuropa-Reisen nach Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam. AIDAsol ist bereits Stammgast an der Elbe und bietet in dieser Saison im April, Mai, September und Oktober 2018 mehrere 4-tägige Kurzreisen nach Amsterdam und Dover an. Zwischendurch geht es im Juni mit AIDAsol ab/an Hamburg zu einer 17-tägigen Reise nach Island, Spitzbergen, Norwegen und zu den Lofoten.



Auf den organisierten Rundgängen erhalten die Besucher an Bord beider Schiffe spannende Einblicke in die öffentlichen Bereiche, entdecken verschiedene Kabinenvarianten und können durch die Restaurants schlendern. Gestartet wird an Bord von AIDAsol (je nach Hafenterminal) in der Hafencity oder in Altona. Nach dem ersten Rundgang bringt ein Shuttle die Besucher zum jüngsten Flottenmitglied AIDAperla am Anleger Steinwerder. Abgerundet wird die Entdeckungstour mit einem Mittagessen in einem der Buffet-Restaurants an Bord von AIDAperla. Abschließend werden alle Teilnehmer wieder zurück zum Ausgangsterminal chauffiert.



Die neuen Doppel-Schiffsbesichtigungen sind am 5. Mai, 2. Juni und am 18. August 2018 möglich. Der Preis für die Schiffsbesichtigung liegt bei 49 Euro pro Person. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahre ist der Besuch kostenfrei. Shuttle-Service und Mittagessen sind inklusive. Als Dankeschön erhalten alle AIDA Neukunden oder Kunden, die innerhalb der letzten fünf Jahre nicht mit AIDA gereist sind, ein Bordguthaben von 50 Euro*, wenn sie innerhalb von sechs Wochen nach Schiffsbesuch eine AIDA Reise buchen.



Neben den Doppel-Schiffsbesichtigungen bietet AIDA in diesem Jahr auch erstmalig themenspezifische Schiffsbesuche an, wie zum Beispiel einen Familientag, ein Spargelfest, ein Wellness-Special oder einen kulinarischen Rundgang.



Die Anmeldung für alle Schiffsbesichtigungen ist auf www.aida.de/schiffsbesuche möglich.



*Die Bordguthaben-Bedingungen finden Sie auf www.aida.de/schiffsbesuche



OTS: AIDA Cruises newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55827 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55827.rss2



Pressekontakt: Communication: Hansjörg Kunze Vice President Communication & Sustainability Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20 Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25 presse@aida.de