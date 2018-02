Luxusgut Eigenheim: 50 Städte im Immobilien-Check: Wo der Kauf noch lohnt, wo die Preise zu hoch sind.

3 Vorwort6 Kompakt | Diebels/Hasseröder | Audi baut auf die Batterie | Skihersteller | Kurzstreckenflüge | Condor expandiert | Telekom investiert | Krise bei H&M | Tachobetrug | Grafik: Warum Google, Facebook und Co. sich mit eigenen Datenkabeln vom Internet abkoppeln12 Standpunkte: CDU-Wirtschaftsfachmann Christian Hirte über den Koalitionsvertrag | Generationswechsel | Daimler in China | Inflation | Facebook unter Druck16 Chefbüro: Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs

Titel

18 Immobilien: 50 Städte im Check. Wo die Preise zu den Wirtschaftsdaten passen, wo Übertreibungen drohen

Wirtschaft & Politik

28 Reformen: In Berlin werden Probleme aufgeworfen. Anderswo werden sie schon vorbildlich gelöst34 Belastungen: Die Unternehmen bekommen unter Kanzlerin Merkel immer mehr aufgebürdet35 Elke König: Europas wichtigste Bankenabwicklerin spricht über Reformbedarf im Finanzsystem 38 Großbritannien: Der Vize von Premierministerin Theresa May will einen möglichst sanften Brexit

Unternehmen & Märkte

40 Nord Stream 2: Wie Unternehmenschef Matthias Warnig Europas umstrittene Gaspipeline rechtfertigt - und wann ...

