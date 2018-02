Kooperation statt Kleinkrieg: In Österreich arbeiten private und öffentlich-rechtliche Medien zusammen - gegen die Vormacht von Facebook und Youtube.

Während in Deutschland beim jahrelangen Streit um die "Tagesschau"-App das Tischtuch zwischen ARD und den Verlagshäusern zerschnitten ist, setzen die Akteure in Österreich auf Zusammenarbeit. Vor rund einem Jahr hob der öffentlich-rechtliche ORF zusammen unter dem Dach der Nachrichtenagentur Austria Presse Agentur (APA) die Austria Videoplattform aus der Taufe.

"Die Zeiten der kleinlichen Streitereien zwischen ORF und den Zeitungsverlagen sind vorüber. Denn über die Austria Videoplattform haben alle Marktteilnehmer die Möglichkeit auf Videos aktuell zuzugreifen und in ihre Online-Angebote zu integrieren", sagte ORF-Online-Chef Thomas Prantner dem Handelsblatt in Anspielung auf die deutschen Verhältnisse. Derzeit sind monatliche 2400 Videos verfügbar. Der größte Lieferant ist der ORF mit seinen Videos, die von Zeitungen und Zeitschriften auf ihren Nachrichtenportalen genutzt werden.

"Die Einführung dieser Plattform Anfang 2017 hat zu einer Entspannung im früher so schwierigen Verhältnis geführt", resümiert Prantner in Hinblick auf die verhärteten Fronten in Deutschland. Für den ORF ist die Austria Videoplattform der APA daher ein "internationales Vorzeigeprojekt", das zeigen soll, wie die Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Medienunternehmen funktionieren kann.

Zuletzt hatte der NDR angekündigt, im Streit um die Tagesschau-App Beschwere beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Die ARD akzeptiert die Niederlage gegen acht Zeitungshäuser nicht, die dagegen geklagt haben, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt textbasierte und damit "presseähnliche" Inhalte auf seinen Internetseiten verbreitet.

Im Gegensatz zum wenig sinnvollen Kleinkrieg in Deutschland zieht die österreichische Medienbranche im Kampf gegen Facebook und Youtube an einen Strang. "Unsere Gegner sind internationale Player, wie Facebook und Google und nicht ...

