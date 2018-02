Zürich - Der Kursrutsch von Anfang Februar 2018 dürfte wohl eine Korrektur in einem intakten Aufwärtstrend gewesen sein, und nicht der Vorbote eines Bärenmarktes. Silvano Grimaldi, CEO der Grimaldi & Partners AG Vermögensverwaltung, erklärt Ihnen, warum.

Die erste Woche Februar ist für die amerikanischen Aktienmärkte die schlechteste Woche seit 2016 gewesen. Der breit gefasste S&P500 hat innert 5 Handelstagen vom Hoch bei 2873.87 Punkten knapp 10% an Boden verloren. Im Sog der US-Börse sind ebenfalls die hiesigen Aktienmärkte unter Druck gekommen.

Der Auslöser des Kursrutsches sind Zinssorgen in Verbindung mit Inflationsängsten gewesen. Die Ursache ist damit psychologischer Natur. Wie schon oft, beeinflusst rein die Anlegerstimmung die Kursrichtung an den Aktienmärkten. Beginnen einige Anleger ihre Aktienpositionen breit zu verkaufen, setzt dies weitere Anleger unter Handlungsdruck. In der Behavioural Finance nennt man dieses Verhalten Herdentrieb. Viele Anleger kapitulieren und stossen ihre Aktien einfach deshalb ab, weil sie meinen, das sei richtig, weil dies die anderen ja auch gemacht haben. Und so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...