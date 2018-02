Berlin (ots) - Dieselruß, Kot, Sperrmüll, Graffiti, Essensreste - die Hauptstadt muss einiges verkraften. Berlin würde im Schmutz ersticken, wären da nicht die Helden mit Wischmopp, Besen und Kehrschaufel.



Am Montag, den 12. Februar startet die neue Doku-Serie "Berlin putzt! Dreckige Zeiten" im rbb Fernsehen. Sie begleitet Menschen, die sich täglich dem Kampf gegen Dreck und Schmutz widmen und zu jeder Tages- und Jahreszeit an den verschiedensten Orten in Berlin im Einsatz sind.



In der ersten Folge von "Berlin putzt!" steigen Industriekletterer Sven und sein Team dem Olympiastadion auf's Dach - zum Putzen der Glasflächen. Ebenfalls im Berliner Westen widmet sich Reinigungskraft Wafa den riesigen Fenstern der Deutschen Oper, während Putzmann Yves in Hohenschönhausen mit dem Fahrrad zu seiner nächsten 12-Stunden Schicht aufbricht. In Wilmersdorf nimmt BSR-Straßenreinigerin Peggy den Kampf mit dem nassen Herbstlaub auf. Aber ihre gute Laune lässt sich das Energiebündel durch nichts vermiesen. Peggy singt sich durch den Tag - auch wenn sie zum wiederholten Mal ihre streikende Kehrmaschine vom Laub befreien muss.



"Berlin putzt!" zeigt Menschen aller Facetten an spektakulären sowie ganz privaten Orten unter der Regie von Jan Tenhaven und Florian Schewe - mit den Autoren Katja Döhne, Christian Landrebe und Steffi Stoye.



Die Fortsetzung der fünfteiligen Doku-Serie läuft am 19.02.2018 um 21.00 Uhr im rbb Fernsehen.



Video verfügbar! Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals steht ein Video zur Sendung zur Verfügung. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um das Video sehen zu können.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de