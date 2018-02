Der US-Präsident kommt mit dem Versprechen einer Grenzmauer zu Mexiko keinen Schritt vorwärts. Sogar Republikaner sperren sich dagegen.

Am heutigen Donnerstag läuft in den USA eine wichtige Frist aus, die sich der Kongress vor dreieinhalb Wochen im Zuge des "Government-Shutdowns" gegeben hatte: Die Demokraten hatten im Januar ihre befristete Zustimmung zu weiteren Haushaltsmitteln an die Bedingung geknüpft, in der Einwanderungsfrage eine Lösung zu finden. Zuvor hatte Donald Trump das Programm für illegale Einwandererkinder, sogenannte Dreamer, aufgekündigt. Wahrscheinlich geht die Regierungsarbeit weiter, doch der Streit rückt ein zentrales Wahlkampfthema Trumps wieder in den Fokus: den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze.

Außerhalb von San Diego steht sie bereits, die Grenzmauer, die US-Präsident Donald Trump seinen Wählern versprochen hat. Illegale Einwanderer dürfte sie allerdings nicht aufhalten. Lediglich acht winzige Abschnitte hat die amerikanische Regierung in der Einöde errichtet, jeweils nur wenige Meter breit. Zwischen ihnen klaffen große Lücken.

Die lückenhaften Mauerabschnitte sind Prototypen. Mit ihrer Hilfe will die Regierung ein Design für die Mauer auswählen, die sich laut Trump bald Tausende Kilometer durchs Land schlängeln soll. Doch dass es dazu wirklich bald kommt, glauben nur noch die eingefleischtesten Anhänger des Staatsoberhaupts.

Die Mauer war der größte Wahlkampfschlager des Präsidenten. Wenn er sie bei seinen Auftritten erwähnte, jubelte ihm das Publikum frenetisch zu. Mexiko werde für das riesige Bauprojekt bezahlen, versprach Trump der Menge, und schon an seinem ersten Tag im Amt würden die Baumaßnahmen beginnen.

Mittlerweile liegt Trumps Vereidigung zum Staatsoberhaupt mehr als ein Jahr zurück - und abgesehen von den kleinen Versuchsmäuerchen in Kalifornien ist er bei der Umsetzung seines zentralen Versprechens noch keinen Schritt weitergekommen. Die Mauer ist unbeliebt. Sie blockiert die Lösungen wichtiger Fragen in Washington. Und dass Mexiko die enormen Kosten von mehr als 22 Milliarden Dollar übernehmen würde, die der Grenzwall laut Berechnungen des Heimatschutzministeriums kosten dürfte, davon ist schon lange nicht mehr die Rede.

Widerstand auf allen Seiten

