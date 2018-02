Das eigentlich dröge Thema Haushalt hält die US-Politik in Atem - denn ohne Geld geht nichts. Nun bahnt sich endlich ein Kompromiss an.

Im seit Monaten anhaltenden Streit um die Haushaltssituation in den USA müssen Donald Trump und seine Republikaner erhebliche Kröten schlucken. Entsprechend einer Einigung im Senat zur Abwendung eines erneuten Regierungsstillstandes sollen zwar die Ausgaben für den Verteidigungsetat massiv steigen - das hatte Trump verlangt und es ist eines seiner Wahlkampfversprechen. Die oppositionellen Demokraten setzten jedoch durch, dass sich auch andere Staatsausgaben, etwa für Soziales, deutlich erhöhen.

Entsprechende Abstimmungen im Senat und im Repräsentantenhaus wurden noch am Donnerstag (Ortszeit) erwartet. Eine parteiübergreifende Mehrheit im Senat gilt als wahrscheinlich. Am Donnerstag sagte auch der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, auf die Frage, ob die ausreichende Zahl von Stimmen zusammenkomme: "Ich glaube wir haben sie."

Die enorme Ausgabensteigerung von mehreren Hundert Milliarden Dollar in den hoch verschuldeten USA läuft konträr zu den Vorstellungen der konservativen Republikaner, die eigentlich staatliche Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft so weit wie möglich zurückfahren wollen. Besonders der erzkonservative Freedom Caucus und der libertäre Flügel der Republikaner haben großen Bedenken. Der Schuldenberg der USA ist derzeit auf 106 Prozent (Stand: November 2017) des Bruttoinlandsproduktes gewachsen. Zum Vergleich: Die EU erlaubt in ihren Maastricht-Verträgen ein Schulden-Maximum von 60 Prozent. Die USA liegen somit etwa im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...