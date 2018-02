Mit den Kursen an den Weltbörsen fällt auch der Ölpreis. Warum ein anhaltender Einbruch trotzdem nicht zu erwarten ist.

Monatelang hat die Aufwärtsrallye am Ölmarkt kein Ende gekannt. Zwischen Juni 2017 und Januar 2018 hat sich der fossile Brennstoff um 50 Prozent verteuert. Über 70 Dollar hat der Markt den Ölpreis getrieben, so hoch wie seit zweieinhalb Jahren nicht. Dann kam das Börsenbeben und eine nervöse Marktstimmung, der sich auch der Ölpreis nicht entziehen konnte. Seit knapp zwei Wochen wird Öl immer billiger.

Am Donnerstag fiel der Ölpreis erstmals seit Ende Dezember wieder unter die Marke von 65 Dollar je Barrel (159 Liter). Getrieben wird der Fall von zwei Seiten: Zum einen sind die bis zuletzt kontinuierlich gefallenen Öllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche wieder gestiegen. Zum anderen setzt der wieder stärkere Dollar dem Rohstoff zu, da Öl auf dem Weltmarkt in der US-Währung gehandelt wird. Seit Anfang Februar hat der Dollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung drei Cent an Wert eingebüßt und steht aktuell bei 1,22 Dollar je Euro.

Droht nun ein neuer Ausverkauf beim Ölpreis wie im Jahr 2014, als eine Ölflut aus den USA den Preis von über 110 auf zeitweise unter 30 Dollar je Barrel drückte? Zwar wächst die Schieferölmenge in den USA auch ...

