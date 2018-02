Der DAX kommt am Donnerstag im späten Handel erneut deutlich unter Druck. Die steigenden Zinsen belasten am Nachmittag: die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen steigt zeitweilig auf 0,80 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2014. Der DAX handelt über 2 Prozent schwächer bei 12.326 Zählern. Das Unterschreiten des Jahrestiefs bei 12.233 Punkten dürfte erneute Verkäufe auslösen. Auch an der Wall Street drücken steigende Rentenrenditen die Aktienkurse.

February 08, 2018

