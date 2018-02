Helsinki (ots/PRNewswire) -



Der ständig wachsende Trend zum urbanen Gärtnern boomt immer stärker in Städten auf dem ganzen Globus. Wir können beobachten, wie dieser Trend uns grüne Gebäude, urbanen Gartenbau und nun sogar automatisierte Gärten für unsere Küchen bringt. Die neuesten Technologien der Beleuchtung und des IoT (Internet der Dinge) haben die Entwicklung erschwinglicher Küchengärten für jedermanns Wohnung ermöglicht. Tregren ist das erste Unternehmen, das den Verbrauchern diese vollautomatisierten Gärten bietet. Tregren-Küchengärten der Serie T waren in Europa und Nordamerika sofort ein großer Erfolg.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/639390/Tregren_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639380/Tregren_T3_white.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639378/Tregren_T3_black.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639379/Tregren_T3_red.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639382/Tregren_T6_white.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639381/Tregren_T6_black.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639384/Tregren_T12_white.jpg )



"Wir konnten das große Potenzial bereits letztes Jahr spüren, als wir unser neues Küchengarten-Konzept der Serie T unseren B2B-Kunden (Business-to-Business) auf der Messe Ambiente in Frankfurt vorstellten. Der erste Moment, in dem uns klar wurde, das wir an etwas wirklich Großem arbeiteten, war, als unsere Kickstarter-Kampagne erfolgreich überfinanziert wurde. Die starke Nachfrage hielt an, als wir kürzlich den Beginn von Auslieferungen ankündigten und sofort Bestellungen aus über 15 Ländern in ganz Europa erhielten. Wir sind glücklich zu sehen, wie unsere Jahre harter Arbeit Früchte tragen", sagte der CEO von Tregren, Jyri Timonen.



Der Erfolg der Küchengärten der Serie T basiert auf IoT-Technologie in Verbindung mit der innovativen Verwendung von Hydrokultur. Die in der Serie T verwendete hochmoderne Technologie sorgt für zahlreiche Vorteile, da sie drei Mal schnelleres Wachstum, umfangreiche, stabile Ernteerträge und die Möglichkeit sicherstellt, mehr als 100 verschiedene Pflanzenarten zu kultivieren. Und das Beste an der Sache ist, dass Sie dies ohne Vorkenntnisse im Gärtnern erreichen können.



Die drei Mal schnellere Wachtstumsgeschwindigkeit ist das Ergebnis der Active Growing TechnologyTM, einer Kombination von Hydrokultur, dem Neuesten an Pflanzenbeleuchtung und Wachstumsnährstoffen. Im Rahmen der Serie T führte Tregren auch die Anwendung Smart GardenerTM ein. Smart GardenerTM steuert die Active Growing TechnologyTM, welche die genau richtigen Wachstumsbedingungen für die unterschiedlichen Pflanzenarten schafft.



"Genau wie Menschen haben auch alle Pflanzen ihre eigenen, besonderen Bedürfnisse. Einige Pflanzen benötigen viel Wasser, andere dagegen nicht. Einige Pflanzen benötigen mehr Licht als andere, und einige müssen in einer nährstoffreichen Umgebung wachsen, um zu gedeihen, während anderen eben dies schaden kann. Dies ist etwas, was viele von uns als problematisch empfinden, was so weit gehen kann, dass wir die Möglichkeit des Gärtnerns von vorneherein ausschließen. Mit der Serie T wollten wir diese Hürde beseitigen und eine für jedermann einfache und effektive Lösung zum Gärtnern in Innenräumen bieten. Wir glauben, dass die Serie T für das urbane Gärtnern das gleiche tun wird, was das iPhone für das Mobiltelefon getan hat", sagte der CVO und Gründer von Tregren, Markus Nilsson.



Bei der Serie T geht es nicht nur um gute Ernteerträge und intuitive Nutzbarkeit, sondern ebenso um das Design. Die Serie T besteht aus drei Produkten, dem T3, T6 und T12. Der T3 ist das ideale Produkt für kleine Haushalte. Der T6 ist der familienfreundliche Küchengarten, wo Ihre Familie das ganze Jahr über ihre Lieblingskräuter in der Küche kultivieren kann Der T12 ist für Haushalte mit hohem Bedarf und öffentliche Orte konzipiert, wo kontinuierliche Ernten benötigt werden. Die empfohlenen Preise sind 89 EUR für den T3, 139 EUR für den T6 und 179 EUR für den T12. Der Smart GardenerTM funktioniert sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten.



Herunterladbares Bildmaterial finden Sie auf http://tregren.com/media



Die Serie T von Tregren bedeutet einen neuen Ansatz für das Gärtnern in Innenräumen, indem sie innovative Technologien, mühelose Nutzbarkeit und zeitgemäßes Design in einem einheitlichen Produkt integriert. Die einfache Installation, die bequeme Handhabung und der durch die Active Growing TechnologyTM sowie die Anwendung Smart GardenerTM garantierte Erfolg machen die Serie T zu einem einzigartigen Zukunftsprodukt.



Tregren entwickelt und fertigt Verbraucherprodukte für das Kultivieren in urbanen Bereichen, insbesondere in Innenräumen an. Die Produkte sind Beispiele einer neuen Art nordischen Designs, bei dem Funktionalität und Form sich gegenseitig stützen. Die Produktphilosophie von Tregren gründet auf verbraucherfreundlichem, funktionellem Design. Tregren ist in mehr als fünfzehn Ländern tätig, und seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 wurden über hunderttausend von Tregren entwickelte Produkte verkauft. Die Produkte werden in Finnland entwickelt und hergestellt. Weitere Informationen finden Sie auf http://tregren.com



Wenn Sie in Frankfurt sind, besuchen Sie uns auf der Ambiente, vom 9.2. bis zum 13.2.2018, Halle 11, Stand A35.



OTS: Tregen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129536 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129536.rss2



Pressekontakt: Um weitere Informationen und Bildmaterial zu erhalten wenden Sie sich bitte an Markus "MaCCa" Nilsson +358-50-568-9770 markus.nilsson@tregren.com